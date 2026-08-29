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Приколисты

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Как часто бывает, что ЗАГС - это последнее место, где ваше мнение было интересно вашей жене

Как часто бывает, что ЗАГС - это последнее место, где ваше мнение было интересно вашей жене

Не могу успокоиться по поводу новости о грядущем прекращении поедания собак в Южной Корее - а представьте, если бы СССР такой: «Смотрите, всего за 70 лет мы отучили прибалтов есть собак и крыс!» - Мой приятель с понедельника не появляется в сети, ничего не постит, не комментирует, не лайкает даже.

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