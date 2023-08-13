Россия начинает включать свои комплексы: 40 спутников США «вскипели» на орбите за один день

Кто-нибудь мне объяснит, почему страна, в "оборонке" производящая столь невиданные вещи, не может создать того же самого в автопроме и продолжает клепать вазовские "вёдра с болтами" (после ухода западных поставщиков комплектующих именно "вёдра" у нас и попрут опять) да плюс гонит сюда массу автомобилей из Китая, у которых либо кузова начинают гнить в момент, либо запчастей приходится дожидаться неделями?..

Мельников Александр

Вообще-то писать о комплексах вооружений и их характеристиках, местоположении и носителях по крайней мере опасно с точки зрения закона. Даже если и когда информация, частями, опубликована в открытых источника, сбор и систематизация, анализ, наблюдаемые в заметке автора может быть трактована как подготовка к преступному деянию. А вот сама публикация собранной информации вполне может и будет признана в судебном заседании трибунала преступным деянием. Совсем скоро мы, думается мне, будем читать сообщения о привлечении так называемых "военных экспертов", подобных автору, к суду военного трибунала.