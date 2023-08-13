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Россия начинает включать свои комплексы: 40 спутников США «вскипели» на орбите за один день

Россия начинает включать свои комплексы: 40 спутников США «вскипели» на орбите за один день

Все было очень просто: во время очередного запуска ракеты «Фалькон» с грузом спутников от Илона Маска что-то пошло не так.

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Комментарии
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Сергей Лепехов
Кто-нибудь мне объяснит, почему страна, в &quot;оборонке&quot; производящая столь невиданные вещи, не может создать того же самого в автопроме и продолжает клепать вазовские &quot;вёдра с болтами&quot; (после ухода западных поставщиков комплектующих именно &quot;вёдра&quot; у нас и попрут опять) да плюс гонит сюда массу автомобилей из Китая, у которых либо кузова начинают гнить в момент, либо запчастей приходится дожидаться неделями?..
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2 час.
Мельников Александр
Вообще-то писать о комплексах вооружений и их характеристиках, местоположении и носителях по крайней мере опасно с точки зрения закона. Даже если и когда информация, частями, опубликована в открытых источника, сбор и систематизация, анализ, наблюдаемые в заметке автора может быть трактована как подготовка к преступному деянию. А вот сама публикация собранной информации вполне может и будет признана в судебном заседании трибунала преступным деянием. Совсем скоро мы, думается мне, будем читать сообщения о привлечении так называемых &quot;военных экспертов&quot;, подобных автору, к суду военного трибунала.
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2 час.
Галина Смирнова
Таки в  ВС России появился новый генерал - Геомагнитная буря?
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56 мин.

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