Вопрос про полный привод китайских кроссоверов (и ответ эксперта)

Читатель «За рулем» хочет узнать:– Используются ли китайскими автопроизводителями муфты привода задней оси с электромагнитным управлением – как на кроссоверах Renault-Nissan?Ответ экспертаАлександр Виноградов, редактор:– В основном, такие и используются, ибо эта конструкция доступнее и проще.
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