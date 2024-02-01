Вопрос про полный привод китайских кроссоверов (и ответ эксперта)

Читатель «За рулем» хочет узнать:– Используются ли китайскими автопроизводителями муфты привода задней оси с электромагнитным управлением – как на кроссоверах Renault-Nissan?Ответ экспертаАлександр Виноградов, редактор:– В основном, такие и используются, ибо эта конструкция доступнее и проще.