Удивлённые революционеры

В советской школе учили, что революция — исключительно прогрессивное явление, поэтому многие современные обыватели в тех странах постсоветского пространства, где об образовании и науке не забыли окончательно как о никому не нужной «господской забаве», до скрежета зубовного и истечения пены изо рта требуют разделять «прогрессивные» революции и «реакционные» перевороты, к каждому любезному им событию пытаясь приклеить неработающую теорию обязательной поэтапной революционной смены общественно-экономических формаций, а каждое, им не нравящееся, клеймя как реакцию и контрреволюцию.