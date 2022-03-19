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Отступные за Рафинью снизятся до 25 млн фунтов, если «Лидс» вылетит из АПЛ. «Ливерпуль» интересуется бразильцем

Хавбек «Лидса» Рафинья летом может перебраться в один из топ-клубов АПЛ. Журналист Фабрицио Романо сообщает, что отступные за бразильца снизятся с 75 до 25 миллионов фунтов, если его команда вылетит в Чемпионшип по итогам сезона.

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