Twitch оспорит в США штраф на сумму «больше, чем всего денег в мире» за блокировку российского стримера

Принадлежащая Amazon видеоплатформа Twitch подала в суд Сан-Франциско 25-страничный иск против профессионального игрока в League of Legends Кирилла Малофеева, аккаунт которого сервис заблокировал в 2022 году.
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