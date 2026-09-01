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Стало известно, кто взял Кубок Санкт-Петербурга по дрифту в 2026 году

Стало известно, кто взял Кубок Санкт-Петербурга по дрифту в 2026 году

Финальный этап Кубка Санкт-Петербурга по дрифту состоялся 29 и 30 августа на площадке «Игора Драйв». В соревнованиях приняли участие 22 гонщика из разных регионов России и Беларуси.

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