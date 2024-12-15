Новый диапазон: со следующей недели курс доллара США вновь удивит Ирэн ОрлонскаяНа следующей неделе пройдет заседание Центрального банка, на котором будет рассматриваться вопрос о ключевой процентной ставке.
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