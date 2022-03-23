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Онлайн-трансляция хода военной спецоперации на Украине — 28-й день

Онлайн-трансляция хода военной спецоперации на Украине — 28-й день

Идет 28-ой день с начала военной спецоперации России на Украине. США и ЕС заявили о намерении ввести дополнительные санкции против Москвы и ужесточить существующие по итогам предстоящего визита американского президента Джо Байдена в Брюссель.

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