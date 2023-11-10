Трамп нашел кандидата в вице-президенты США. Будущее Такера Карлсона

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что готов рассмотреть возможность выдвижения экс-ведущего телеканала Fox News Такера Карлсона на пост вице-президента США в случае своей кандидатуры на президентских выборах в 2024 году.
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