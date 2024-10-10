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Закон, порядок, государство

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На Северном флоте операторы дронов приступили к практическим занятиям на специальном полигоне

В ходе подготовки операторов БПЛА инструкторы стараются выработать у обучаемых необходимые навыки для управления современной высокотехнологичной техникой, передать им свои знания и опыт, а также подготовить их к работе в боевых условиях.

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