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Воронежские новости

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Воронежская компания «Агровозрождение» получила иски от «Астона» на 77,6 млн рублей

Воронежская компания «Агровозрождение» получила иски от «Астона» на 77,6 млн рублей

Федеральная группа компаний «Астон продукты питания и пищевые ингредиенты» инициировала судебные разбирательства в отношении воронежского предприятия «Агровозрождение».

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