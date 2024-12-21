Представителем Украины в ООН назначили скандального политика

Назвавший Шольца «обиженной колбасой» Мельник представит Украину в ООН Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram-канале, что назначил представителем страны в ООН экс-посла в Германии Андрея Мельника.
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