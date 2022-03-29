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Сотрудники полиции в Кабардино-Балкарии помогли автопутешественнику с семьей починить неисправный автомобиль

Автопутешественник вместе с семьей двигался по направлению из Пятигорска в сторону Нальчика. Напротив федерального контрольно-пропускного пункта «Малка» автомашина сломалась.

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