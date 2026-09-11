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Лавров вспомнил, как принял кадры теракта 9/11 за фильм ужасов

Лавров вспомнил, как принял кадры теракта 9/11 за фильм ужасов

MARK LENNIHAN/AP/TASS Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, что первым делом после теракта 11 сентября 2001 года он первым делом позвонил маме из Нью-Йорка, где находился в качестве постоянного представителя РФ при ООН.

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