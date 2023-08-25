Samsung Galaxy A32 - Донецк - 15 000 руб

Продается Смартфон Samsung Galaxy A32 128GB Awesome Violet SM-A325F Зарядки нет в комплекте, цена 15000 рублей, продаётся по причине покупки другого телефона, носился в чехле и с защитным стеклом на экране, никогда не был в ремонте, работает хорошо.