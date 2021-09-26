ЭксклюзивТуризмАксум: купальня и дворец легендарной царицы Савской Запретные Темы Истории Аксум: купальня и дворец легендарной царицы Савской Долгое время считалась выдуманной фигурой.Вернуться к статье21НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЮрий ИльиновГрани Агни Йоги 1964 г. 208. (М. А. Й.). Когда ум понимает истину, а сердце не принимает ее для претворения в жизни, надо еще подождать и дать сердцу возможность принять ее без насилия. Насилие над собою недопустимо. Вмещение не есть насилие. Когда сознание расширилось настолько, чтобы принять истину, свободно внедряется она в сердце. И тогда сердце являет ее на делах каждого дня. Идущий доходит. Идущий постоянно расширяет свое сознание, раздвигая границы вместимости. Не беда, если еще не усвоено что-то, оно обязательно усвоено будет, если идущий идет.Юрий ИльиновСпускаемый аппарат оборудован мощной буровой установкой, которая позволит отобрать образцы для исследований с глубины от 3 до 5 метров ниже поверхности планеты. А при помощи специализированного магнитометра аппарат InSight произведет исследования того, что находится в глубинах планеты. https://www.youtube.com/watch?v=k2OM1lWMtkcКомментировать
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