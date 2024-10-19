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Добрый Мир

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Почему целый генерал уехал на фронт обычным сержантом? Необычная история добровольца Кандикова

Почему целый генерал уехал на фронт обычным сержантом? Необычная история добровольца Кандикова

6,9K прочтений Сложные времена пестрят не менее сложными решениями. Так, один из генералов в запасе решил снять с себя генеральские погоны и пойти на службу стране самым обычным старшим сержантом! Для того чтобы пойти в зону БД, Генералу лейтенанту пришлось буквально "переламывать" себя, скажет он в одном интервью.

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