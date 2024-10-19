Почему целый генерал уехал на фронт обычным сержантом? Необычная история добровольца Кандикова

6,9K прочтений Сложные времена пестрят не менее сложными решениями. Так, один из генералов в запасе решил снять с себя генеральские погоны и пойти на службу стране самым обычным старшим сержантом! Для того чтобы пойти в зону БД, Генералу лейтенанту пришлось буквально "переламывать" себя, скажет он в одном интервью.