Почему целый генерал уехал на фронт обычным сержантом? Необычная история добровольца Кандикова

6,9K прочтений Сложные времена пестрят не менее сложными решениями. Так, один из генералов в запасе решил снять с себя генеральские погоны и пойти на службу стране самым обычным старшим сержантом! Для того чтобы пойти в зону БД, Генералу лейтенанту пришлось буквально "переламывать" себя, скажет он в одном интервью.
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