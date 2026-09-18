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На Западе объяснили, как РФ смогла увеличить число ударов по Киеву, не истощив запасы ракет

На Западе объяснили, как РФ смогла увеличить число ударов по Киеву, не истощив запасы ракет

Россия модифицирует учебную ракету для нанесения массированных баллистических ударов по Украине. Об этом пишет агентство Reuters.

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