Магнитные бури 21 октября 2024 года: как они повлияют на здоровье и что делать метеозависимым людям Ольга ВайленкоМагнитные бури – это мощные вспышки на Солнце, вызывающие колебания магнитного поля Земли.
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