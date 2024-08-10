Красноярцев просят помочь в поисках 12-летнего мальчика

В Красноярске пропал 12-летний Герман Воробьев. Жителей города просят помочь в его поисках. Ориентировку на мальчика публикует поисково-спасательный отряд «Поиск пропавших детей» имени Оксаны Василишиной в своих соцсетях.
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