Начинающих водителей Петрозаводска предупредили о штрафах

В ГАИ напомнили начинающим водителям о необходимости использования специального опознавательного знака на автомобиле В Госавтоинспекции Петрозаводска напомнили начинающим водителям о необходимости использования на автомобиле специального опознавательного знака в первые годы вождения.
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