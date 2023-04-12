С астраханского полигона проведен испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты

Она пролетела более 3000 км и попала в цель. 11 апреля с Государственного центрального межвидового полигона Капустин Яр боевым расчетом Ракетных войск стратегического назначения проведен успешный пуск межконтинентальной баллистической ракеты подвижного грунтового ракетного комплекса, сообщается на странице ВК Минобороны РФ.