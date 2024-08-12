Абсолютный рейтинг
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Абсолютный рейтинг

23 434 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • валерий двойнишников
    Тараска, что есть ДЖЕ? Наркота, бухалово, в чем дело, малый))Как Лукашенко еще...
  • Сергей Бирюков
    Это все потому, что страна живёт не военному распорядку. Войны нет, а значит любые выгодные контракты это способ нава...Где миллиарды на ...
  • Анна Егорова
    А вот за это чудовищное преступление стоит стереть всех пиндосов с поверхности планеты Земля!Может, настало вр...

"А в машинах все мертвые... Машин 10 стояло". Рассказ беженца в Курской области

"А в машинах все мертвые... Машин 10 стояло". Рассказ беженца в Курской области

Житель села Заолешенка, которое находится в 7,5 км от украинской границы и в 1,5 км до города Суджи, Маклаков Юрий Иванович, рассказал о своём вынужденном пешем походе по занятой боевиками местности.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Ляшенко
Абсолютный рейтинг, ты падаль,этим опросом потешить своих 23 434 подписчика? Или для чего ты именно так опрашиваешь,ЦИПСО тебя попросило?
Ответить
37 мин.
grunbik06mailru
„Война — это когда за интересы других гибнут совершенно безвинные люди.“ — Уинстон Черчилль Дрянь-это те ,кто зарплату из налогов получают немалую, а мирных людей оставляют без защиты.
Ответить
30 мин.
Евгений Мангуш
Что-то я сомневаюсь в написанном. Получается, что хохлы почти в Курске были? Да и почему его одного в живых оставили?Да и сомнительно , что он по 30 км за полдня набегал.
Ответить
24 мин.

Картина дня

наверх