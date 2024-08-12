Житель села Заолешенка, которое находится в 7,5 км от украинской границы и в 1,5 км до города Суджи, Маклаков Юрий Иванович, рассказал о своём вынужденном пешем походе по занятой боевиками местности.
"А в машинах все мертвые... Машин 10 стояло". Рассказ беженца в Курской области
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Ляшенко
Абсолютный рейтинг, ты падаль,этим опросом потешить своих 23 434 подписчика? Или для чего ты именно так опрашиваешь,ЦИПСО тебя попросило?
Ответить
37 мин.
grunbik06mailru
„Война — это когда за интересы других гибнут совершенно безвинные люди.“ — Уинстон Черчилль Дрянь-это те ,кто зарплату из налогов получают немалую, а мирных людей оставляют без защиты.
Ответить
30 мин.
Евгений Мангуш
Что-то я сомневаюсь в написанном. Получается, что хохлы почти в Курске были? Да и почему его одного в живых оставили?Да и сомнительно , что он по 30 км за полдня набегал.
Ответить
24 мин.
Свежие комментарии