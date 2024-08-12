"А в машинах все мертвые... Машин 10 стояло". Рассказ беженца в Курской области

Александр Ляшенко Абсолютный рейтинг, ты падаль,этим опросом потешить своих 23 434 подписчика? Или для чего ты именно так опрашиваешь,ЦИПСО тебя попросило?

grunbik06mailru „Война — это когда за интересы других гибнут совершенно безвинные люди.“ — Уинстон Черчилль Дрянь-это те ,кто зарплату из налогов получают немалую, а мирных людей оставляют без защиты.