Тюменцы подкрепили новогодние обещания пробегом по набережной. Фото

Тюменцы подкрепили свои новогодние обещания, присоединившись к всероссийскому забегу. Они пробежали символическую дистанцию по тюменской набережной, сообщает в telegram-канале пресс-служба городской администрации.
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