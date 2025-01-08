Нутрициолог Алферова рассказала, как привести себя в порядок после новогоднего застолья

Праздники — это время радости, общения с близкими и, конечно же, обильных застолий. Однако после новогодних угощений многие из нас сталкиваются с проблемой: как вернуть себя в форму и нормализовать питание.
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