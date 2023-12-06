Жители Ноябрьска попросили увеличить число теплых остановок в городе

Жители седьмого и восьмого микрорайонов Ноябрьска пожаловались на нехватку теплых остановок. Просьбу горожан об увеличении числа обогреваемых павильонов опубликовал один из городских пабликов в соцсети «ВКонтакте».
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