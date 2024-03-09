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Пугачева хамски высказалась о России

Пугачева хамски высказалась о России

Алла Пугачёва заявила, что нормальные люди не собираются возвращаться в Россию Алла Пугачева записала видеообращение для Стаса Михайлова, в котором сообщила, что «нормальные люди возвращаться не собираются», а напоследок оскорбила певца.

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Комментарии
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Валентин Щербаков
Слушайте, писари, может хватит пиарить эту конченую, больную на всю голову, шизанутую русофобку Пугалкину, эта старушенция уже пребывает в предсмертных судорогах мозга вместе со своим придурочным педерасиком....
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