Алла Пугачёва заявила, что нормальные люди не собираются возвращаться в Россию Алла Пугачева записала видеообращение для Стаса Михайлова, в котором сообщила, что «нормальные люди возвращаться не собираются», а напоследок оскорбила певца.
Пугачева хамски высказалась о России
Комментарии
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Валентин Щербаков
Слушайте, писари, может хватит пиарить эту конченую, больную на всю голову, шизанутую русофобку Пугалкину, эта старушенция уже пребывает в предсмертных судорогах мозга вместе со своим придурочным педерасиком....
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