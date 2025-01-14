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Царьград

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Пожар в Хасавюрте: мебельный цех и жилой дом на площади 1,5 тыс. кв. м объяты огнем

Пожар в Хасавюрте: мебельный цех и жилой дом на площади 1,5 тыс. кв. м объяты огнем

В дагестанском Хасавюрте полыхает мебельный цех площадью 1,5 тысячи квадратных метров. Пожар перебросился на соседний жилой дом.

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