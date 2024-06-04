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“Помогите”: Кейт Миддлтон молила спасти ее и тайно передала записку

“Помогите”: Кейт Миддлтон молила спасти ее и тайно передала записку

Кейт Миддлтон. Фото: sportishka.comСторонники теории заговора ухватились за пост семимесячной давности в Twitter, в котором говорится, что принцесса передала фокуснику Деррену Брауну секретную записку с надписью “помогите”, но коллега мужчины рассказала, что это была неправильно понятая шутка.

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