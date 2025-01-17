В Ленобласти проверили автоматические пункты весового и габаритного контроля

Претензий выявлено не было В Выборгском районе Ленобласти специалисты «Центра безопасности дорожного движения» проверили автоматические пункты весового и габаритного контроля на региональных трассах Голубые Озера – Поляны и Зеленогорск – Приморск – Выборг.