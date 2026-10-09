Детское «Интервидение» планируют провести в 2027 году

Детский международный конкурс «Интервидение» может состояться в 2027 году, место проведения пока не определено.
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