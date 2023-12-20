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Мировое обозрение

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«Ъ»: избирательный штаб Путина могут возглавить Жога, Машков и Лысенко

«Ъ»: избирательный штаб Путина могут возглавить Жога, Машков и Лысенко

Сопредседателями избирательного штаба действующего президента Владимира Путина на предстоящих выборах в следующем году могут стать актер Владимир Машков, спикер парламента ДНР Артем Жога, а также главный врач одной из московских больниц Марьяна Лысенко.

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