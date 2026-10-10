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Царьград

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Минское «Динамо» сыграет с «Локомотивом» Квартальнова в Ярославле

Минское «Динамо» сыграет с «Локомотивом» Квартальнова в Ярославле

Минское «Динамо» проведет первый из двух гостевых матчей против ярославского «Локомотива» на «Арене 2000», начало встречи — в 17:00.

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