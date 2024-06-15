МИД Саудовской Аравии: мир на Украине не может быть достигнут без РФ

Global Look Press/Keystone Press Agency/Alberto Gardin Достижение мира на Украине возможно только при участии России в этом процессе, заявил в субботу, 15 июня, министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд.
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