Украинцы обвинили «Мадьяра» в том, что ударами по WB провоцирует атаки на порты Украинский «Мадьяр» Бровди продолжает свою войну со складами Wildberries.
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Украинцы обвинили «Мадьяра» в том, что ударами по WB провоцирует атаки на порты Украинский «Мадьяр» Бровди продолжает свою войну со складами Wildberries.
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