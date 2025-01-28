«Сбалансированный» автомат на СВО

Ранее уже сообщалось о применении в зоне СВО уникальных российских образцов стрелкового оружия. Однако недавно было опубликовано новое изображение автомата А-545 с системой сбалансированной автоматики, что вызвало интерес к этому уникальному образцу.
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