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«Сбалансированный» автомат на СВО

«Сбалансированный» автомат на СВО

Ранее уже сообщалось о применении в зоне СВО уникальных российских образцов стрелкового оружия. Однако недавно было опубликовано новое изображение автомата А-545 с системой сбалансированной автоматики, что вызвало интерес к этому уникальному образцу.

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