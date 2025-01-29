Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Такер Карлсон: Блинкен хотел убить Путина. История со звонком Белоусова Ллойду Остину теперь выглядит в другом свете

Такер Карлсон: Блинкен хотел убить Путина. История со звонком Белоусова Ллойду Остину теперь выглядит в другом свете

  Москва не должна оставлять попытку покушения без наказания Российские спецслужбы постоянно принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности главы государства, заявил Дмитрий Песков, в связи с откровениями американского журналиста Такера Карлсона об убийстве Владимира Путина.

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