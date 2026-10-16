❗️С 20 октября в Симферополе изменится расписание на отдельных маршрутах общественного транспорта Министр транспорта Республики Крым Арсений Козловский уточнил, что изменения коснутся автобусов № 100 и № 98, а также троллейбусов № 4 и № 9.