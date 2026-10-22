Платежи и переводы работают с начала прошлой недели «Яндекс Пэй» восстановил основные возможности сервиса: пользователям снова доступны оформление карт, заказ пластиковых карт и платежных стикеров, оплата по QR-коду, начисление кешбэка и обмен баллов «Плюса» на рубли.