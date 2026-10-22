Платежи и переводы работают с начала прошлой недели «Яндекс Пэй» восстановил основные возможности сервиса: пользователям снова доступны оформление карт, заказ пластиковых карт и платежных стикеров, оплата по QR-коду, начисление кешбэка и обмен баллов «Плюса» на рубли.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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