Тайны бурого жира: Испания намерена исследовать нетленное тело святой Терезы Юлия ЧинковаВ Испании произошло интересное событие, связанное с эксгумацией тела святой Терезы, которое было найдено нетленным.
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