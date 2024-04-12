В рамках ежегодного «Дня технологий GAC» представители компании из Гуанчжоу рассказали о новых разработках и планах на ближайшие годы

Ежегодный технический день GAC прошел в Центре исследований и разработок GAC в Гуанчжоу. Автопроизводитель похвастался новыми твердотельными аккумуляторами со значительно улучшенными характеристиками, включая повышенную мощность (+52%) и плотность энергии (+50%), а также систему беспилотного вождения Garcia.
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