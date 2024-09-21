Чем запомнился женский форум в Петербурге

В Таврическом дворце Владимир Путин рассказал про секрет, который не разгадать мужчинам. С 18 по 20 сентября в Северной столице состоялось одно из самых масштабных общественно-политических событий этой осени — IV Евразийский женский форум (ЕЖФ), перед участниками которого традиционно выступил президент России Владимир Путин.