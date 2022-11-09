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Елена Вяльбе: «По-моему, среди руководителей Украины вообще нет адекватных людей. Они все либо на игле, либо на стакане»

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе считает неадекватными заявления украинских чиновников в отношении спортсменов из России и Ирана.

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