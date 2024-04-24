ВАЗ-21074 продают за миллион рублей

Седан ВАЗ-21074 2011 года выпуска проехал всего 850 километров и хранился в теплом гараже. Объявление о продаже 13-летнего ВАЗ-21074 в идеальном состоянии, находящегося в Волгограде, размещено на сайте Auto.
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