Придорожный комплекс отдыха планируют построить в барнаульском поселке Булыгино

Участок разыграли на аукционе в 2017 году Проект комплекса отдыха / Фото: "Мастерская Золотова" Небольшую придорожную базу отдыха на шесть корпусов запроектировали в поселке Булыгино, рядом с комплексом "Форсаж".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии