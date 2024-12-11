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Придорожный комплекс отдыха планируют построить в барнаульском поселке Булыгино

Придорожный комплекс отдыха планируют построить в барнаульском поселке Булыгино

Участок разыграли на аукционе в 2017 году Проект комплекса отдыха / Фото: "Мастерская Золотова" Небольшую придорожную базу отдыха на шесть корпусов запроектировали в поселке Булыгино, рядом с комплексом "Форсаж".

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