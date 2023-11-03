Марочко: потери ВСУ на купянском направлении превысил число поступающих бойцов

РИАМО - 3 ноя. Военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал, что потери ВСУ в районе Синьковки Купянского района Харьковской области начали превышать численность поступающих новых бойцов, сообщает РИА Новости.
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