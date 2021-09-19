Неудачное оружие. Часть 4

На протяжении всей истории люди не перестают изобретать всё новые способы защиты и нападения. Но за каждой гениальной работой стоят тысячи неудачных попыток, а некоторые сверхсовременные изобретения кажутся спустя несколько десятков лет нелепыми.
На протяжении всей истории люди не перестают изобретать всё новые способы защиты и нападения. Но за каждой гениальной работой стоят тысячи неудачных попыток, а некоторые сверхсовременные изобретения кажутся спустя несколько десятков лет нелепыми.
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