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Перевозчики предложили ввести отсрочку страховых взносов и льготные кредиты

Перевозчики предложили ввести отсрочку страховых взносов и льготные кредиты

К началу 2025 года внутрироссийские грузоперевозки стали убыточными, что связано с ростом их себестоимости, резким повышением лизинговых платежей, утильсбора и цен на технику, а также существенным снижением объема доставки и уровня тарифов.

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