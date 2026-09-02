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Пашинян не стал использовать русский язык на саммите в Киргизии

Пашинян не стал использовать русский язык на саммите в Киргизии

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании формата ШОС+ в Бишкеке выступил на государственном (армянском) языке, став единственным среди присутствующих лидеров стран СНГ, кто не применил русский язык.

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